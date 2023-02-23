家樂福力推嚴選商品，家樂福嚴選豬肉更是箇中翹楚，強調來自台灣、不使用瘦肉精與生長激素，只吃營養飼料，且能完整追溯生產履歷，既安心又甘甜美味的家樂福嚴選豬肉，代表了美味、新鮮、安全與價格合理，秉持最新鮮的商品、最優良的品質，以合理價格提供顧客健康及美味之產品。

家樂福嚴選標章，是一個以藍天綠地為主的圓形圖案，代表了家樂福重視「友善環境、動物福利與環境永續」的精神；代表家樂福引以為傲的品質保證標章。圓形圖案中的「太陽樹」代表了來自太陽的天然氣息與大地的自然品質；「綠色大地」代表了環境保護；「嚴選生鮮」字樣代表工作團隊中，農民、運輸車隊與家樂福的合作成果，並維持長期的合作關係。

家樂福嚴選豬肉，講究每一個環節，從輔導合作農民開始，豬的產地是經過認證的牧場，飼養環境符合動物福利，讓在畜舍裡面的豬隻有一個很舒服的環境。每一項家樂福嚴選豬肉商品都是透過層層堅持與把關，才能讓消費者放心選購，安心端上桌享受美味。

家樂福嚴選豬肉均使用台灣豬，在地農民在飼養過程中，堅持不使用瘦肉精和生長激素，而選擇營養飼料，並讓豬隻玩玩具，不僅可透過玩玩具磨牙也可運動，除了減少豬隻因為相互打架衝突而受傷外，也能增加活動量，減少病痛，快樂長大的豬隻，肉質在經過分切後不會有水漾肉的狀況，肉質口感會更鮮美。

安心又新鮮的家樂福嚴選豬肉，不僅提供常見的豬隻各個部位肉可供選擇，如里肌、胛心、五花、梅花等，也貼心提供了肉片、絞肉、肋條排等已經處理過的肉類選項，忙碌的上班族、煮飯就像在打仗的家庭主婦，或者隨時想吃肉的你，都能找到最符合需求的豬肉，以肉片包裹起司跟泡菜，氣炸成豬肉捲，或者一層肉片一層菜，捲成千層玫瑰鍋，有菜有肉一鍋搞定，輕輕鬆鬆料理上桌。