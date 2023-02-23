春暖花開最適合出門踏青，北市每年都會舉辦杜鵑花季活動，今年擴大舉辦更名為「台北花節」，將於3月熱鬧登場，北市觀傳局表示，此次規畫窗花打卡、花伴野餐活動，3月中旬更將於台北表演藝術中心打造巨型「城市花毯」，要讓花意綿延台北城。

北市府自2017年開始於大安森林公園舉辦杜鵑花季系列活動，至今超過5年，今年將擴大舉辦，讓台北市市花「杜鵑」以多樣化形式呈現，更將名稱改為「台北花節」，擴大行銷全北市多樣花卉。

觀傳局長陳淑慧表示，即將來臨的3月，有昭和櫻和吉野櫻等品種櫻花陸續綻放；花博公園新生園區的台北玫瑰展也將開展，可欣賞來自世界各地不同品種的玫瑰，此外，杜鵑花、海芋、繡球花等也將從3月至6月相繼盛開，歡迎大家帶著家人、朋友搭乘大眾運輸來台北賞花。

觀傳局表示，今年以「台北花節」系列活動將台北打造為花城，吸引民眾欣賞各式春季花卉，也結合企業及城南周邊商圈響應種植杜鵑，攜手特約店家舉辦窗花打卡活動，3月1日到31日活動期間，到大安森林公園附近的書店、咖啡廳及餐廳等，打卡可享店家優惠。

觀傳局也說，3月11日會有種杜鵑花苗活動，為花季揭開序幕，3月中旬台北表演藝術中心前方廣場，更將首度展出巨型「城市花毯」裝置藝術，結合台北意象，由真花打造如畫一般的花毯，大安森林公園也將舉辦「花伴野餐」活動，邀民眾前來賞花、聽音樂、讓花意綿延整個台北城。

此外，為方便遊客掌握花展資訊，「台北花節」官網也將推出「台北花城賞花地圖」，清楚呈現北市捷運路線及大型地標，讓民眾迅速掌握花朵盛開時節，以及最佳賞花地點，可以跟著地圖追花去。