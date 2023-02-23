雲林縣口湖鄉公所舉行垃圾轉運站說明會，請各界幫忙去化7200公噸垃圾。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉公所協助沒有垃圾轉運站的水林鄉轉運垃圾，口湖鄉內目前卻堆積7200公噸垃圾未去化，23日口湖鄉長李龍飛強調大量垃圾已嚴重汙染地方環境，將請縣府協助去化，縣環保局則承諾即日起優先轉運口湖鄉垃圾，並打包現有堆積垃圾設法去化，同時持續宣導垃圾減量，大家一起來解決垃圾問題。

口湖鄉公所23日在口湖鄉垃圾轉運站舉行記者說明會，邀縣環保局副局長黃富義、縣議員蔡孟真、村里長、鄉代、民眾共同與會，研商如何去化轉運站堆積的7200公噸垃圾，以解決垃圾長期發出惡臭、汙染環境等問題，現場公所人員手持「誰能幫忙？Who can help？」看板，向各界尋求協助。

李龍飛表示，水林鄉公所自2019年2月起借用口湖垃圾轉運站，目前水林鄉垃圾堆積量為0公噸，以水林鄉每天垃圾量10公噸計算，估計從2019年至今已幫水林轉運1萬4400公噸；口湖鄉同時期轉運量約1萬2612公噸，沒有辦法全數轉運，導致現有堆積量達7200公噸，其中包含已打包的2715公噸。

李龍飛說，為解決口湖鄉垃圾堆積問題，已責成清潔隊研議評估各種可行性辦法，懇請鄉親配合垃圾分類、廚餘分收等垃圾減量政策，作好源頭減量。現有堆積垃圾則盼各級民意代表替口湖鄉爭取更多垃圾轉運與去化額度，中央與地方共同努力，實現垃圾0堆積目標。

黃富義指出，為解決口湖轉運站垃圾堆積問題，即日起將優先轉運口湖鄉每天產生約16公噸的垃圾，讓堆積量不要再增加，同時進行垃圾打包，每天約可打包200公噸，減低汙染情況，最後則是請中央協助將打包垃圾送焚化爐去化。