中鴻去年第四季每股虧損0.73元，較去年第三季虧損略為收斂。去年度營業收入445.03億元，年減17.19%，營業毛損11.25億元，年減114.92%，營業損失17.60億元，年減126.98%，稅前淨損11.84億元，年減116.89%，本期淨損9.89億元，年減115.58%，歸屬於母公司業主淨損9.89億元，年減115.58%，基本每股損失0.69元，相較前年的每股盈餘4.42元，轉虧大減115.61%，為7年來再見虧損。

中鴻董事會決議111年度股利分派，每股盈餘分配之現金股利0.35元，以周四收盤價29.7元計算，殖利率僅1.17%，不過公司虧損仍配發股利，並於6月28日召開股東會。

中鴻日前開出最新一期的內外銷盤價，3月內銷產品每公噸調漲1200-1500元不等，4月外銷調漲60-80美元不等，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻盤價來論，3月內銷熱軋每公噸調漲1400元、冷軋調漲1200元、鍍鋅調漲1500元；外銷依產品及地區別調漲60-80美元。

中鴻說明，當前煤鐵行情仍處高位，在供需改善及煉鋼成本支撐下，歐、美、亞各國指標鋼廠持續開出漲盤，全球鋼價強力回升，為適度貼近國際行情並提振市場信心，本次內外銷盤價順勢調漲，並預留後續成長動能。

以總體經濟方面，近期美國通膨續降、升息趨緩，經濟風險降低；歐元區則受惠於暖冬效應，製造業PMI擺脫谷底並連三月回升。大陸春節後重大項目陸續開工，且至2月13日已有14省公布2023年重點項目投資計畫，總投資達人民幣28兆元；2月1日印度政府也提高2023年到2024年基礎設施支出預算36%，預計鋼鐵供需持續朝正向發展，利於全球鋼市穩健復甦。

鋼鐵龍頭中鋼也提到，土耳其南部強震使當地主要鋼廠部份生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量轉優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求升溫，國際鋼市將進入第二季傳統旺季。目前國際鋼價U型反轉已進入上升通道，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局。