永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL）是指授信條件連結與永續發展相關的檢核指標，銀行除評估企業財務表現外，更考量其ESG各個面向的投入，透過與企業共同討論，並於期限內檢視是否達成訂定的永續指標，若達成指標將能獲得更優惠的貸款利率，將有助於鼓勵企業付諸行動以實踐永續經營目標。

本次玉山銀行與全家合作，首次為加盟主推出永續績效連結貸款。目前全家共計4100逾店，超過9成為加盟店，永續績效連結貸款將依新加盟主、既有加盟主成長歷程，客製化專屬優惠融資方案，並同時將授信條件與經濟部能源效率指標之電力密集度做連結。此外，玉山與全家共同於貸款期間持續追蹤店舖節能成效，若達成目標將可獲得利率減碼優惠，透過本次合作提升響應ESG意願，達到玉山、全家與加盟主三方共好之正向循環。

全家長期關注環境永續議題，為實現永續綠色經營，在節能、商品、設備、物流、總部營運等面向，推出各項永續規劃專案，為降低店舖能源的耗用。近年全家積極導入節能方案，包含超過9成店舖使用能源管理系統、提升冷凍與空調使用效率、近千店100%採用LED照明，總計2022年節省150萬度用電。