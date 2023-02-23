中國信託金融控股公司簽署加入「生物多樣性核算金融聯盟」（The Partnership for Biodiversity Accounting Financials PBAF），將與全球逾40家金融機構攜手關注生物多樣性議題。

中國信託金控為臺灣率先加入碳核算金融聯盟（Partnerships for Carbon Accounting Financials PCAF）全球核心小組的唯一亞洲成員，與全球其他23家知名金融機構共同制定第二版盤查標準，預計今年開始適用，屆時將提供全球金融業更清楚的投融資組合財務碳排放盤點方法論。

中國信託去（2022）年則加入「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosure TNFD），與全球250家以上的會員機構，共同貢獻跨領域的專業知識及市場經驗，聯合推動與回饋TNFD框架的制定。PBAF為PCAF的姊妹倡議，導入評估生物多樣性衝擊與依賴程度的方法學，有效管理與揭露相關的風險與機會，進一步為生物多樣性盡一份心力。

中信金控重視氣候變遷及生物多樣性的重要性，去年參考金融穩定委員會（Financial Stability Board FSB）發布的「氣候相關財務揭露建議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD）架構，完整揭露氣候風險之治理、策略、風險管理、指標與目標，深入闡述氣候變遷風險管理架構與風險衡量，發布《2021氣候風險情境分析（永續報告書補充文件）》，完整揭露中信金控年度氣候風險情境分析執行成果。

中信金控積極響應國內外組織、倡議，發揮金融影響力，各面向的努力持續獲國際肯定，連續3年入選標普全球（S＆P Global）永續年鑑（The Sustainability Yearbook），另外亦連續2年榮獲摩根士丹利（Morgan Stanley Capital International MSCI）ESG 領導者指數（ESG Leaders Indexes）成分股ESG評比AA等級、大中華企業可持續發展指數臺灣金融業第1名，入選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index GEI）成分股，展現中信金控全方位深耕ESG（Environmental Social Governance）的卓著成效。