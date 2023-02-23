今年大學學測23日放榜，明道中學學生表現亮眼，除就讀明道中學6年一貫、由國中部直升高中部數理實驗班的學生黃承傑拿下90滿級分的優異成績，另有2人考取五科75滿級分、7人考取四科組合60滿級分次的好成績；校長汪大久表示，明道鼓勵學生走自己的路，廣開人社科目，近年社會組也取得好成績。

明道中學指出，此次學測6科考出90滿級分的黃承傑，就讀明道中學6年一貫，從明道國中部總榜第1名直升高中部數理實驗班。他表示，他在國中階段有善用學校多元資源探索自我，曾積極參加世界童軍大露營、蘭嶼海蛇保育等學校教育旅行壯遊活動，這些多元活動有助他開拓眼界，了解自己的優勢，找到自己的生活步調，持續往目標邁進。

另1位考取5科75級分的同學古鑠汶生活規律，每日5點半準時起床做早餐、放學先運動再讀書、晚間21點20分準時洗漱睡覺。他說，每天維持運動並參與國樂社等休閒社團，是很好的紓壓，能夠每天照自己的步調生活，還是歸功於國中所打下的良好基礎，才能正向循環；同樣75級分的同學黃筱芸則每天設立階段性的目標，維持規律的運動來調整身心。

汪大久表示，明道中學自然組一直很強，這次表現依然亮眼，然而，因著台灣社會趨勢，許多高中人社班紛紛喊停，但明道鼓勵孩子勇敢走自己的路，重視學涯規劃，廣邀學者專家開設人文社會相關課程，讓學生在中學階段就能打開視野，找到自己的目標，因此近年社會組有很好的成績。

社會組的滿級分同學林謙亦表示，社會組更看重學習歷程，所以課業和活動兼顧很重要，他曾擔任新世紀青少年高峰論壇的總召，參與轉型正義策展等；他未來想學習法律，透過制度改變社會的不平等。