新光三越台南新天地－真珠美人魚快閃店，即起至3月5日登場。（新光三越提供）

新光三越台南新天地－解密聖母百花大教堂沉浸式體驗，即起至4月9日登場。（新光三越提供）

遠百板橋中山GAME休閒館玩遊戲免費，還有專人指導破關技巧。（遠百提供）

台灣首發小泉悟快閃遠百信義A13，限量米奇雕塑3萬4000元。（遠百提供）

2月25日至3月8日SOGO忠孝館「光雕互動花園」帶來沉浸式體驗。（SOGO提供）

新莊宏匯廣場春天以「HANSA動物好友匯」裝置，陪顧客歡度連假。（宏匯廣場提供）

口罩全面解禁，社交生活回歸，228的4天連假讓百貨業者蓄勢待發，活動展覽、新品備貨都較去年豐富數倍，美食快閃櫃、限定IP展覽、親子體驗營搶攻家庭客群，還有限定的連假購物金使用。

新光三越春季改裝超過100家新櫃、快閃店將陸續登場，包括台中中港店由黃色笑臉SMILEY與瑪黑家居的聯名快閃店、台南新天地法國精品Chloé香氛工坊快閃店、真珠美人魚限定店等；另美食快閃店包括：台北站前店的北海道頂級巧克力「CACAOCAT」、台中中港店引進宜蘭熱門的「鄉間座」，及人氣YouTuber古娃娃與CAFE！N聯名打造的「WA！BAKERY ╳ CAFE！N麵包」等，讓消費者擁有最新多元化的體驗。

同時4天的228連假到來，新光三越準備各式大型展覽，包括1年1度台灣最大的攝影盛會「新光三越國際攝影聯展」、台南新天地沉浸式體驗的「解密聖母百花大教堂」、台北南西店的「WBC中華隊英雄特展」，及台中中港店的「庫洛魔法使閃耀派對」、「史努比恐龍歷險展」等。

遠東百貨看好連假出遊商機，即起至3月5日服飾滿3500元送250元，HAPPY GO點數50點可換200元紅利券。親子限定體驗部分，遠百板橋中山GAME休閒館可搶先試玩新上市的PlayStation VR2、台南大遠百即起至3月13日推出懷舊遊戲電玩展，童年遊戲體驗賽歡迎8歲以上報名、2月25日高雄大遠百有「2023小小童軍體驗營」、遠百花蓮2月26、27日有「小小客服體驗營」。另日本潮流品牌「NEIGHBORHOOD」海外旗艦店也首度於遠百信義A13開幕，有限定紀念單品。

SOGO忠孝館於2月25日至3月8日推出「花花世界光雕互動花園」，以藝術光影打造虛擬互動花園，體驗沉浸式互動，上傳合照可抽「SAMSUNG Galaxy S22 Ultra」。

新莊宏匯廣場獨家發送500元連假限定購物金，凡超級匯會員即起至2月28日開啟宏匯廣場App，新舊用戶皆可獲得，分別贈300元全館百貨服飾、100元主題餐廳、100元美食街，2月25日至2月28日滿額可抵用，預期將掀起連假購物潮。此外，宏匯廣場繼去年冬季打造極地動物裝置展後，春天再以「HANSA動物好友匯」陪顧客歡度連假，即起至5月15日於展出。