遠傳電信由總經理井琪率隊前往2023 世界行動通訊大會(MWC)，將展出與國際夥伴愛立信合作的多項產品，除了攜手打造的全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」、更包含首度亮相的「AI節能網路應用」，平均節省基地台25％能耗、部分時段更可節省高達46％的能源消耗，是邁向淨零之路的神隊友。

此外，遠傳與網通大廠光寶科技、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學共同研發的「B5G毫米波整合智慧反射板」，同樣首次吸睛亮相，此為全台首發的5G毫米波室內佈建解決方案，將解決棘手的深層室內覆蓋問題。

疫後首度回歸全實體展示的2023 MWC備受矚目，今年圍繞5G加速網路、開放網路、實境增強(Reality＋)、萬物聯網、金融科技五大主軸，探討從5G、B5G邁向6G發展的未來通訊情境與技術需求。遠傳與愛立信攜手打造的「AI節能應用程式」更首次在MWC亮相。可自動監測各個站點的節能狀況、預測網路流量，並透過智慧演算決定節能模式，在不影響用戶體驗前提下，平均節省25％能耗、部分時段更可節省高達46％能耗，打造永續行動網路。此外，雙方合作的全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，已與高雄市警察局合作於高雄亞洲新灣區完成網路測試，目標拓展至全台更多分局，提升城市犯罪偵防及治安管理量能。

遠傳與網通大廠光寶科技、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學共同研發的「B5G毫米波整合智慧反射板」同樣在MWC首次登場！此為全台首發的5G毫米波室內佈建解決方案，可以強化被環境遮蔽區域的5G涵蓋範圍、包含大樓林立的深層室內，並可以根據環境需求，客製化調整無線電波角度，精準解決真實情境中複雜的盲區覆蓋問題。此外，產品具備彈性部署、低功率能耗的特性，提升消費者、企業的5G體驗，更同時大幅降低能耗，邁向淨零共好。

台灣的5G發展位居全球前段班，遠傳積極超前部署B5G(Beyond 5G) 、插旗下一代技術發展，除了甫與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路MOU」，並將於MWC展出多項重量級展品，也將於大展期間和國際大廠深入交流，持續接軌國際頂尖技術，合力推動綠色網路、下一代技術合作，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴。