王ADEN推出新單曲〈HIGHLIGHT〉。（王ADEN本人提供）

22歲歌壇新人王ADEN（本名王淯騰）推出新單曲〈HIGHLIGHT〉，歌詞乍看是求愛歌，但其實是他藉著深情文字向粉絲「告白」；在校園演唱藉宛如超級巨星般存在的他擁有一大票女粉絲擁護，還曾經收過女歌迷送一大束鮮花向他表明欣賞之情，他說：「其實歌迷們都發之於情止乎於禮，大家都很可愛且有禮貌，很謝謝她們！不過收到花真的很難忘，身為一個男人一輩子收到花的機會不多，收到當下被打到心底感動的點了。」

擅長寫情歌的王ADEN除了寫歌感謝歌迷，現實生活中，也因為擅長寫浪漫情歌而成就了自己的「初戀」，還因此追到自己的高中學姐，他說：「我高中的學姐就是被我用我人生中第一個全製作歌曲追到的，那個時候什麼器材都沒有，就在家裡用windows電腦跟基本的麥克風寫了一首歌給學姐，那首歌名叫做〈最愛的直屬〉，因為他那個時候是我熱音社的直屬學姐， 然後我們就在一起了。」

因創作傳聽及傳唱度高而在校園炸出人氣名聲的王ADEN，自國中開始學爵士鼓、木吉他的他憑藉著對音樂的熱愛而一頭鑽進創作領域，靠著寫、編、製作、混音一把抓的優異才華，不僅在第八屆「咖啡廣場站出來音樂挑戰賽」奪得亞軍，超齡的全方位製作能力更獲芮德、孫盛希、Kimberley、熊仔、高爾宣等新生代歌手爭相邀請製作歌曲和合作演唱，加上優異的數位點閱成績及在SPOTIFY音樂平台上擁逾30萬的訂閱粉絲，堪稱是華語樂壇新生代大勢歌手接班人。

王ADEN出道以來陸續跟許多年輕音樂人合作，尤其感謝音樂上的好友RĒD°芮德提攜，當初因為擔任芮德的專輯製作人，讓他打開了在音樂圈好人員及眼界，還因此結識高爾宣，進而為他這次新專輯《JOURNEY》製作多首單曲；也因為自身傑出音樂才華受到高爾宣青睞而合作，也讓2人成為一起做音樂、一起健身的好友，把芮德跟高爾宣視為音樂路上「伯樂」的王ADEN說：「跟他們認識視很難得也很奇妙的緣分，很珍惜彼此．之後跟他們會有更好玩的合作計畫，請大家期待。」