嘉義高中今年學測成績表現亮眼，家長會張瑞祥今也特別針對各類群最高分學生、表現優異學生頒發獎勵金。（嘉義高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義高中今年學測成績表現亮眼，家長會張瑞祥今也特別針對各類群最高分學生、表現優異學生頒發獎勵金。（嘉義高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義高中今年學測成績表現亮眼，家長會張瑞祥今也特別針對各類群最高分學生、表現優異學生頒發獎勵金。（嘉義高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義高中今年學測成績，4科59級分4人，58級分7人、57級分13人、56 級分12人、55級分14人、54級分17人，展現師生教、學成果，尤其今年普遍認知偏難的「自然」，報考生中有32人獲滿級分、131人達頂標，另「數學 A」25人滿級分、174人達頂標，成績表現亮眼。

嘉中指出，今年社會學群、自然學群總級分達頂標人數為197位，約占學生數29％，其中自然學群4科達頂標占19％，總級分達前標43 級分以上，占全校報考總人數31％。至於社會學群4科總級分達頂標46級分以上，占報考總人數17％，總級分達前標占全校報考人數31％。

另嘉中今年學測，各科滿級分以自然科32人最多，其他各科分別為國文22人、英文20人、數A25人、數B28人、社會25人，國文、數 A、數 B、自然與社會等科，成績達均標以上皆超過 75％，尤其自然達78％，數A有77％以上學生都過均標。

嘉中校長陳元泰表示，今年學測數A頂標較去年提高1級分、數學B、自然、 社會降1級分，相對嘉義高中學生表現在自然類組高分群的部分人數大幅提昇，55級分以上39人、56級分以上24人，面對少子化，嘉義區國中會考總生源僅剩6000多人大環境下，雖嘉中學生入學成績與六都明星學校有極大落差，面對新課綱考題的轉化，嘉中生仍有非常好的表現，值得讚賞。

另一位去年畢業生葉琪翊，經過一年的努力，在今年學測考出滿級分60級分，今家長特別致電學校分享喜訊，家長會張瑞祥今也特別針對各類群最高分學生、表現優異學生頒發獎勵金，鼓勵孩子繼續努力，未來在申請入學、繁星申請能申請上目標科系。