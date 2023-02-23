大學學測成績公布，中興高中360名畢業考生中，9成達總均標35級分；校長陳江海感謝教師的辛勤教導，也肯定學生的努力學習，尤其所有50級分以上學生，幾乎都沒有補習，完整反映學校的教學成效，值得驕傲。

中興高中考生頂標人數，自然組組合50級分1人、社會組組合50級分4人，合計5人；達前標人數自然組組合43級分21人、社會組組合44級分43人，合計64人，可望錄取中字輩以上頂尖優質大學；達均標人數自然組組合35級分112人、社會組組合35級分220人，合計319人，9成學生可望選填理想校系。

蕭同學4科總級分56分，國中會考成績3A，按部就班作息仍然拿高分，希望就讀法商相關科系。廖同學4科總級分54分，國中會考成績4A，平常在校住宿，配合學校規畫正常作息不熬夜希望就讀土木相關科系。

張同學4科總級分55分，高中三年都以穩定的步伐求學，希望朝醫學相關領域發展。江同學4科總級分55分，由於校排為第1，將透過繁星選擇台灣大學就讀。

陳江海表示，成績亮眼學生來自南投縣各國中，尤其住宿生可以專注讀書，績效更顯著，且在學校安排的學習環境下，不需倚賴校外的輔導與補習，完整詮釋教育部正常化教學的政策目標。