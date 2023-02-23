大陸內蒙古阿拉善盟一處露天煤礦22日發生大面積坍塌，累計已4人死亡、6人受傷、49人失聯。陸委會今日於例行記者會中，主動表示關心與慰問，並祈求救援工作順利。

陸委會副主委李麗珍今日主持例行記者會，記者會尾聲，在沒有媒體提及事件的狀況下，她主動就內蒙古礦災表達慰問。李麗珍表示，看到昨天大陸內蒙古煤礦意外，有些人罹難、受傷，也有一些人目前失聯，搜救工作都在進行當中。

李麗珍接著說，陸委會也藉這個機會，向受難民眾及其家人表達關心跟慰問，也希望在座媒體朋友跟我們一起祈求相關人員都能夠平安，救援工作能夠一切都順利。

據大陸央視新聞報導，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦22日13時許發生大面積坍塌，雖已緊急動員搶救，但受限環境艱困，進度緩慢，23日12時41分又發現一名被埋人員遺體，累計已4人死亡、6人受傷、49人失聯。