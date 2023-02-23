一名網友日前深夜在路上目擊一輛軍方移防時，有輛「龐然大物」開在大馬路上，網友笑說「台灣路上想要存活開這個準沒錯」、「球棒隊遇到它也沒有辦法」，也有人一眼認出是M110-A2自走砲，笑說「開Volvo 可以撞上去測試一下」、「沒人會去前面攔車」。

該網友在臉書「爆廢公社」分享照片，他日前半夜回家目睹對向車道竟出現一輛坦克車，原來是當時軍方正在移防，照片曝光許多網友一眼認出該輛「龐然大物」應該是M110-A2自走砲，紛紛留言「台灣路上想要存活開這個準沒錯」、「沒人會去前面攔車」、「球棒隊遇到它也沒有辦法」。

網友深夜在路上目擊一輛軍方移防時，有輛「龐然大物」在大馬路上，笑說「台灣路上想要存活開這個準沒錯」，有人認出是M110-A2自走砲。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「默默地收起手上的小球棒」、「以前移防都不準開上馬路的，因為一定會壓壞，現在長官可能比較硬」、「我當初也開過這台甩尾耶…真是懷念」、「開Volvo 可以撞上去測試一下（誤」、「以前下基地，輪車晚上移防，甲車搭火車，三軍聯訓則是全部搭火車到枋山」。

據悉台灣在1981年購買M110A2，總共採購了75輛，建案名稱「陸精三號」，與CM-24彈藥補給裝甲車搭配使用，目前部署在中部陸軍第十軍團直屬五八砲指部、北部陸軍第六軍團直屬二一砲指部與南部陸軍第八軍團四三砲指部，為軍團級野戰砲兵建制。