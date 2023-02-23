漢來美食2022年第四季合併營收再創11.43億元新高，季增9.95％、年增17.02％。毛利率42.89％、營益率6.45％，優於第三季、低於前年同期。因無股利收入挹注，業外收益較第三季顯著下滑，使稅後淨利0.87億元，季減14.1％、年減38.95％，每股盈餘2.07元。

累計漢來美食2022年合併營收37.56億元、年增28.23％，創歷史次高。毛利率40.65％優於前年39.85％，營業利益0.29億元，較前年虧損0.66億元顯著轉盈。稅後淨利1.3億元、年增達72.61％，每股盈餘3.08元，本業營運轉盈、自前年谷底顯著回升。

漢來美食表示，2022年第二季為國內病毒共存陣痛期，當時餐飲營收衰退逾4成。所幸在業者應變能力提升、消費模式多元化下，7月暑假起單月營收顯著升溫，配合9月的月餅禮盒及重量級活動加持，帶動第三季營收強彈創高。

而隨著邊境解封等鬆綁措施上路，搭配百貨周年慶檔期及聖誕節、跨年等節慶商機助攻，漢來美食去年第四季營收再創新高。在營收規模回升使固定成本費用效益提升下，全年本業營運轉虧為盈，帶動稅後淨利自谷底顯著彈升。

在年節大量外食需求帶動下，漢來美食業績大爆發，2023年1月自結合併營收創5.81億元新高，月增達32.47％、年增達達41.09％。展望後市，因2月上半尚有春酒等商務聚餐加持，呈現淡季不淡盛況，加上228連假商機可期，業界普遍看好餐飲營運動能。

配合政府普發6千元利多，漢來美食將同步透過數位工具「來美食APP」加送6千元優惠大禮包，透過手機APP即可享有免費餐食兌換、現金折抵優惠等。年度展店規畫方面，將持續優質品牌經營及展店，聚焦第四季台北南港漢來大飯店館內7家餐廳開幕。

同時，漢來美食將深耕電子商務市場，推出更多常溫食品及冷凍熟食產品，搶占不同客層市占率，以期營運策略能具體反應未來獲利成長，創造穩定的股東報酬。整體而言，今年營收目標維持雙位數成長，帶動營運表現恢復疫前水準。