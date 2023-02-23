精剛去年營運狀況表現亮眼，除受惠於能源工業、油氣產業及國防工業需求帶動業績成長外，公司推動營運策略聚焦高毛利率產品組合奏效，並積極調整生產線與產品結構，促使毛利率突破個位數成長至雙位數，其中，毛利年增138.15%，營業利益年增更達889.42%，不論是營收、毛利率、營益率與稅後盈餘均創近11年來新高。此外，在新客戶與新市場業務開發有成，成功帶動鎳基合金之訂單成長，維持成長動能。

展望未來，精剛將於今年建置自有鈦合金原料熔煉設備、鍛造及後處理產線，可提供更完整之產品尺寸覆蓋率。因應良好的訂單能見度，精剛將穩健地擴充產能、強化技術能力及優化產品組合，加速生產效能，滿足不同客戶需求。此外，期望今年在國防航太商機熱絡、整體經濟回穩及疫控鬆綁的三大利多推動下，在今年繳出更亮麗的成績單。

精剛致力於推動ESG，設有永續經營委員會積極善盡企業社會責任，董事會經全體董事通過，捐贈台鋼雄鷹棒球隊新台幣300萬元，為推廣體育活動、促進台灣職棒發展善盡一份心力。