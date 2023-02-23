43歲日本女星佐藤仁美過去出演恐怖電影《七夜怪談》系列，憑藉清新長相以及成熟演技，成為台、日兩地觀眾的熟面孔，讓她一演就是20年，不過，近日佐藤仁美爆出和小5歲男星細貝圭4年婚玩完，對此，今(23日)兩人的經紀公司證實離婚，並解釋原因：「價值觀出現過大的差異」，替演藝圈投下一顆震憾彈。

佐藤仁美16歲就被星探挖掘出道，是許多影視作品的黃金配角，其中在1998年《七夜怪談》的首集中，飾演目睹貞子詛咒卻僥倖活下來的高中生「倉橋雅美」，後來2019年最新續集上映時，還以證人身分回歸，令許多影迷又驚又喜，不過，事業順利的她，今日卻和老公向東京戶政事務所提交離婚申請，好在並未傳出交惡消息，和平結束婚姻，為此，經紀公司發布共同離婚聲明：「因兩人過於優先投入工作，導致生活產生了分岐，價值觀的差異也越來越大」。

據悉，雙方相識於2017年合作舞台劇《History of Pops》，私下交情頗好，不僅曾曬出同框照，且生日同在10月10日，後來兩人正式交往後，中年發福的佐藤仁美更為愛減重，從61公斤瘦成49公斤，還在公開場合甜喊：「好想交往0個月就結婚」，雖然那時經日媒詢問否認此事，但其實2019年宣布婚訊時，雙方僅交往一年多，如今離婚消息來得突然，令許多粉絲感到可惜。