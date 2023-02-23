台灣運彩朝向線上投注逐漸成為趨勢，教育部體育署正研擬相關配套。台灣運彩公司與威剛科技舉辦第3屆運彩經銷商座談會，今（23）日下午在高雄登場，南部經銷商砲聲隆隆，怒轟調降回饋金比例不合理，從5.25％擬再降為3％，此舉恐扼殺業者生機，勢必將加速運彩市場萎縮，甚至助長地下簽注的猖獗。

第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，分別在台中、台北及高雄各舉辦1場，每場開放150人參加，高雄場今天登場，現場只限提問5個問題，南部彩券經銷商針對未來的不確定性、經營困境提出質疑。（柯宗緯攝）

體育署考量線上投注隱蔽性、避免大量現金財不露白的安全性及盤口投注即時性，已研擬台灣運彩走向線上投注相關發展方向，但實體經銷商對線上投注擬大幅降低回饋金比例，且與網路行銷業者平均分配表示不滿。

中華民國全民監督彩券聯盟為此聯合中華民國運動彩券權益保障協會、台灣身心障礙者彩劵協會，今天代表運彩經銷商表達心聲，要求體育署針對下修回饋金的不合理部分從長計議，以免扼殺相關業者生機。

第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，分別在台中、台北及高雄各舉辦1場，每場開放150人參加，高雄場今天登場，現場只限提問5個問題，南部彩券經銷商針對未來的不確定性、經營困境提出質疑。（柯宗緯攝）

第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，分別在台中、台北及高雄各舉辦1場，每場開放150人參加，高雄場今天登場，現場只限提問5個問題，南部彩券經銷商針對未來的不確定性、經營困境提出質疑。

中華民國全民監督彩券聯盟表示，運動彩券第1屆由台北富邦發行時，實體店面與網路下單佣金均為8％，在第2屆由威剛科技接手下修佣金均為5.25％，然而如今在工資、租金及物價齊漲的情況下，第3屆發行機構竟擬將網路下單佣金片面再降為3％，如此恐將加速運動彩券市場萎縮。

該聯盟重批，線上投注回饋金若逆向下修，恐扼殺第一線有心投入資源協助招募會員的經銷商意願，如此經銷商將恐回歸實體店面經營，持續面臨大量現金交易風險與長時間營運疲勞工作傷害。

該聯盟更憂心說，台灣運彩的線上會員恐將轉向福利更好的地下業者，反而助長經營網路地下簽注的猖獗，恐非台灣運彩產業發展之福，也違背政府照顧弱勢族群的初衷。