去年雞蛋貴又買不到的亂象今年再度重演，萬物齊漲的隱憂籠罩民間。媒體人張禹宣指出，衛福部竟重蹈缺蛋覆轍，健保署預計將大砍150億元健保藥預算，導致藥廠生產低價藥品意願大減，生出缺藥危機。胸腔科名醫蘇一峰則強調，健保藥價不斷砍砍砍，原廠藥持續退出台灣，救命的口服抗生素原廠藥，藥局缺貨好多年。還有網友表示，有些高血壓原廠藥也退出台灣，腸胃藥、氣管擴張藥、抗組織胺、糖尿病用藥也有缺。

「即便農委會的失敗教訓擺在眼前，衛福部竟然立刻重蹈覆轍！」張禹宣22日在臉書發文指出，農委會壓低產地蛋價，造成缺蛋危機。健保署竟然如法炮製，預計將大砍150億元的健保藥預算，導致國內藥廠對於生產低價藥品意願大減，自己幫自己生出了缺藥危機。

張禹宣強調，而衛福部膝反射想出來的辦法，果不其然是「缺藥中心」。即便事後澄清，並不會如同外傳大砍150億元，但降低藥價一事，也將高達81.8億元。信誓旦旦地聲稱對於缺藥商品不會再行砍價，還會菱形訂定「地板價」。但管你地板在哪，重點在於只要藥商無利可圖就不會生產，任何一個品項的藥品都可能成為缺藥項目。不必等到陸客來搶，天才政府自然會製造出缺藥危機。

蘇一峰也有感於缺藥危機，今(23日)在臉書發文強調，健保藥價不斷砍砍砍，原廠藥持續退出台灣，救命的口服抗生素原廠藥，藥局缺貨好多年。

網友表示「胃藥，抗生素，軟便藥都缺很久了，公衛官員在幹嘛，只會花錢養小三嫖妓吧」、「健保費率漲100％就能解決這個問題，哪個黨敢這麼做我就把票投給他」、「該漲價就漲價吧」、「用愛治病」、「可以從印度，東南亞進口啊」、「原來蛋價是要蓋過這個新聞呀！」、「品質跟專業，總是要反映在終端價格上的」、「藥局缺貨那請問醫院裡面有原廠的抗生素嗎」、「健保費漲漲漲，藥砍砍砍，健保局關掉算了」

還有人說「有些高血壓的原廠藥也退出台灣了啊，只能吃台灣的學名藥，台灣的健保真是好棒棒，讓你有錢也買不到原廠藥...」、「健保漲漲漲！藥縮縮縮！健保員工領多多多」、「以後會不會有錢也吃不到好藥了」、「目前腸胃藥、氣管擴張藥、抗組織胺、糖尿病用藥也有缺」、「抗生素商業利潤不高，花十幾年開發出來用沒多久就開始有抗藥性，生技研發人員低薪的要命，到最後無藥可用應該也是很正常，生技起飛」。