揮別斷鏈缺工，台灣本田董事長高岡篤史今日表示，因疫情以及國際衝突情況都尚未明瞭，預估台灣車市總市場將維持43萬台規模，而Honda Taiwan 將設定28000台銷售目標，為達成目標我們會積極導入新商品和制訂營業戰略以此來展開今年事業計畫。

高岡篤史表示，2022年不管是疫情、晶片短缺、通貨膨漲及運費高漲都對汽車業帶來嚴峻的挑戰，即便如此，Honda Taiwan 仍然以27251台銷售實績，市占率6.3％，達到在台累積銷售超越50萬台的里程碑，並勇奪2022年度品牌銷售量第3名佳績。

其中CR-V以卓越的商品性及完善的妥善率，連續六年獲得國產中型SUV NO.1的寶座，在台累計已超過26萬台車主的見證。而全新世代FIT，憑藉「次世代電油車」形象，加上全新大改款的HR-V，都締造訂單大幅超乎預期的盛況，造成市場供不應求的甜蜜負擔。

台灣本田今年將發表all-new CIVIC e：HEV，這台車款搭載e：HEV電驅雙動能系統，不僅創造優異的節能油耗並對環境友善，同時保有豐沛的駕駛樂趣，在創新的設計之下並獲得世界級的安全標準肯定，預計在2Q時正式上市，同時下半年還會有另一台重要車款有新的動作。

除了新商品的導入之外，為讓消費者擁有更愉悅的品牌體驗，Honda Taiwan將導入數位車載通信系統，集便利、安全、雲端即時資訊整合為一，提供更便捷、更安心的先進服務科技體驗。

最後，Honda Taiwan的新車、中古車銷售與售後服務網絡全方位構築戰略中，在中古車事業方面，HCUC ／ Honda Certified Used Car據點已於雙北及新竹等中心區域設立共4個據點，預計將再新設3個據點，持續深耕台灣市場，建立完備的銷售體系與高品質的售後服務。

二輪事業方面，世界第一的Honda Motorcycle在2015年進入台灣市場，秉持著「Be Your Wing」的品牌理念，為車主打造充滿「安全 樂趣」的二輪環境為目標。

2022年中大型二輪市場全年處於產能受限的影響下，Honda中大型二輪車款創下近6000台、市占率21％的銷售實績。累積銷量超過36000台延續前年為二輪市占最高的品牌。再次感謝大家的支持。

在2022年導入如新世代跑旅NT1100、Neo Sports Cafe風格 CB300R、城市冒險玩家ADV350等人氣車款，獲得市場好評。

此外，更舉辦了超過60場的車主活動，讓購買Honda的顧客完整體驗二輪樂趣，並善盡身為交通產業的企業社會責任，與全台各大企業、學校等合作推動超過20場安全駕駛課程。

高岡篤史表示，各牌將會促進因前年供應受限而無法觸及的顧客，我們預估中大型二輪市場總銷量將達到28000台。Honda為了滿足廣大騎士的需求，將持續投入各類不同風格的中大型二輪車款，挑戰全年10000台的銷售目標。

高岡篤史強調，2023年也將針對Honda Taiwan所銷售之產品，新增中古車收購、銷售服務。目前正積極規劃中預計在2023 年第三季開始展開認證中古車事業，並致力全方位滿足台灣消費者對於Honda二輪商品與服務的期待。