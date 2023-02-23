台中市大台中警察之友會烏日辦事處副主任盧國裕22日利用分局召開聯合勤教，至分局頒發偵破刑案及勤、業務工作獎勵金，肯定員警在維護治安及交通順暢的努力與辛勞。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大台中警察之友會烏日辦事處22日利用台中市政府警察局烏日分局召開聯合勤教，由烏日警友會辦事處副主任盧國裕代表全體警友，至分局頒發偵破刑案及勤、業務工作獎勵金，肯定員警在維護治安及交通順暢的努力與辛勞。

盧國裕表示，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖甫完成9天8夜徒步進香之旅，感謝辛勤維護鑾轎安全與交通疏導勤務的警察，圓滿完成艱鉅任務；在打擊詐欺集團、治平專案暴力犯罪組織集團、偵破製毒販毒案、查緝槍枝等案件及取締酒駕方面，有賴全體同仁打擊犯罪捍衛治安的精神。

盧國裕表示，感謝全體同仁平日不畏風雨、不分晝夜堅守崗位，戮力為烏日、大肚、龍井地區的治安與交通犧牲奉獻，此次藉由分局聯合勤教機會頒獎，表達慰勞及感謝之意，希望激勵員警執勤的士氣，警友辦事處絕對力挺到底，當警察最有力的後盾。

分局長尤啓南表示，「警力有限，民力無窮」，警友辦事處長期支持警政工作不遺餘力，警政工作上有警友的協助，才能充分發揮維護治安與交通的最大效能；目前警政署推動「社區警政再出發」之大型整合性專案工作，希望員警走入地方，傾聽民眾的聲音，與民眾互動，提升合作效率，建立夥伴關係，共同保護社區民眾安全。

另，繼10日針對前3大易肇事路口聯合會診後，尤啟南日前再率員針對近期高肇事路口仔細會勘尋求改善策略，力求降低交通事故發生。烏日區公園路與環河西路路口本月在10天內，接連發生2件機車碰撞後衝入民宅之交通事故，尤啓南認為危機改善刻不容緩，緊急協請中市府交通局設置三色號誌，將於4月優先發包施作。