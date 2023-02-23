針對行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，台東縣政府今日表示，將向中央爭取申請通勤車資補貼，以購買通勤月票民眾的車資補貼進行規畫，每月平均可為民眾節省千元以上的通勤費用，對於通勤使用者而言將有極大優惠。

台東縣長饒慶鈴表示，台東地處偏遠南北狹長，如有居住於相對偏遠地區或部落、每日需往返市中心就學或通勤長距離旅運的民眾，交通費往往是一大負擔。

以台東至樟原（最北端）、台東至安朔國小（最南端）往返票價來計算，每月通勤費用將超過1萬元，在公共運輸不便捷之下，通勤民眾長期遭受不便及不公的待遇，為維護偏鄉基本民行之正義，減輕長距離通勤民眾車資負擔、同時也給予中短程通勤民眾車資優惠補助，縣府極力向中央爭取通勤月票補助。

交觀處長江慧卿指出，縣府已準備將通勤月票所需經費及資料提送中央申請審核，初估通勤月票售價，將以交通部建議以每月平均每人搭乘大眾運輸支出費用的3至5成作為訂價參考，以每月大眾運輸無限次搭乘為規劃，每月平均可為民眾節省千元以上的通勤費用，對於通勤使用者而言將有極大優惠。

另外，台東大眾運輸運具選擇性極少，只有鐵路及公路客運，縣府目前也積極規畫建置TTGO多元運具媒合平台，未來也將評估納入通勤月票補助使用範圍，提供民眾以通勤月票媒合搭乘多元車輛，讓基本民行更具選擇性，也更享優惠，另外，離島交通通勤需求也會納入計畫評估可行性。