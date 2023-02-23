學測放版，桃園第一學府武陵高中滿級分者有5人，校方指出，今年不只資優班，普通班也有學生滿級分，另有745位考生中有388位考生數學A達到頂標，表現亮眼，校方也祭出「葵花寶典」，將透過個人申請的優勢評估講座、專家模擬面試、學生互助社群、學長姐祕笈等，協助通過二階申請。

大學學測成績今天公告，武陵高中表現亮眼，745位考生中有388位考生數學A達到頂標11級分。以大學端常見的考科組合來看，數A、國、英、自四科組合滿級分60級有4人；數B、國、英、社四科組合滿級分60級有1人。

校方指出，為了能協助學生通過大學第二階段申請的考驗，積極為高三學生辦理相關輔導活動，像是「個人申請的優勢評估講座」帶領學生多面向評估學測成績和申請校系之間的關係；「18學群第二階段考試講座」剖析各學群的準備方向，去年辦理12場次，今年預計辦理11場次協助有需求的高三同學，老師們也將於中午時間協助學生進行口面試的練習與指導。

武陵高中行之有年的「專家模擬面試」活動，去年辦理2場次，高三合計有249人次參與，今年將一樣要安排2場次。校方也會安排相同目標科系的同學成立「互助社群」，共同研討該系第二階段考試的應考策略。

學校也會提供代代相傳的學長姊「備審資料」及「面試考古題」相助，包括紙本資料及雲端檔案，讓每一位準備進行個人申請的高三學生，不僅不是孤軍奮戰，藉由學校的支持以及同儕之間相互砥礪，彼此打氣，激發個人潛能，在第二階段考試中展現最佳的狀態。

武陵高中校長林煥周表示，學校一向重視學生的多元表現，每一個學生在不同的領域有好的表現都值得鼓勵，只要學生的學測成績足以幫助他申請到自己心儀的校系，每一位能考進自己心中理想科系的孩子都是武陵的驕傲。