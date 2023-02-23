為完備軍人撫卹制度，落實對亡故官兵遺有未成年子女的生活照顧，行政院會23日通過國防部擬具的「軍人撫卹條例」部分條文修正草案。針對軍人因作戰、演訓，救災救難等高風險情形造成死亡，每一未成年子女每月將比照國民年金法規定的，年金法規定的老年基本保證年金給與標準，加發撫卹金；草案將送立法院審議。

行政院長陳建仁表示，其他公教人員也會有因冒險犯難的任務或工作，若發生死亡情形，也應比照此次規定修法，他已指示教育部、協請考試院和銓敘部，比照軍人撫卹條例修法。

本次草案修正重點包括增訂亡故官兵遺有未成年子女，每一未成年子女每月加發撫卹金，金額比照國民年金法規定的老年基本保證年金給與標準（現為3772元），發給至成年為止；軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡的未成年子女，每月再加發撫卹金，其給與標準由國防部擬訂，報請行政院核定。

此外，配合修正條文第13條第4項加發之撫卹金及第5項發給之年撫金，由所屬機關編列預算支應。至於修正條文施行日期，將由行政院定之。

國防部指出，本次修正重點是為落實亡故官兵遺有未成年子女的生活照顧，彰顯政府對亡故官兵為國家安全犧牲奉獻之肯定，並使軍人撫卹制度更臻完善。