台股23日一掃近日陰霾終場大漲196.64點，收在15,615.41點，也使得近一月漲幅來到4.61％，進一步觀察連動性最高的台股ETF表現，包括原型、槓桿型共46檔，近一月表現最佳的不是正2槓桿型、不是半導體ETF，更不是市值型ETF，而是以高股息為投資主題的群益台灣精選高息ETF，近一月漲幅10.72％打敗其他45檔台股ETF，堪稱為台股ETF績效王。

群益投信表示，台股ETF投資主題多樣化，現階段建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮，透過精準卡位半導體、航運類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，並且避開持有較多配息有下修可能性的金融類股，以提升整體績效表現。搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股今年上半年的焦點在於，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群表現，其次，每股現金股利總額、現金股息率可能創台股新高的航運股，亦可吸引資金的目光。而未符合投資人提升現金股息收益率需求的金融類股，則可能出現「提款機」效應的表現。台股雖出口在今年上半年仍面臨逆風，但下半年隨著庫存調整結束，以及新的產品週期啟動，預估可逐漸好轉。內需則可在疫後解封下可持續成長，預估台灣整體GDP將維持成長趨勢，並可望呈現前低後高的走勢。故雖台股近期彈幅已大，仍建議後續應把握利空回檔機會，於相對低檔分批布局。