有媒體人指出，農委會主委陳吉仲繼續擔任民進黨政府閣員就是災難，農委會主委陳吉仲今（23）日召開記者會說明缺蛋因應措施後，有媒體詢問此事，陳吉仲也表示，「內閣無法幫團隊加分去留當然很清楚」，讓農民賺錢、消費者買到蛋、競爭力提升，做不到隨時要離開沒問題，在職位的每一天會全力以赴。

陳吉仲提及，防檢局同仁把禽流感疫情降到最低，畜牧處同仁也跟加工業者及澳洲調度雞蛋，如果還有問題「絕對是主委要負全責」，工作為讓農民賺錢、消費者買到蛋、提升產業競爭力，外界的責難他來負責，做不到隨時要離開沒問題，只要還在的一天，就會全力以赴會讓農民永續，讓消費者每天買到要的雞蛋。

許多網友看完後，紛紛在各大新聞留言下方表示「那就立刻、馬上、現在下台啊，不然是在講幹話喔」、「弄個爛攤子拍拍屁股要走人，什麼嘴臉啊？還是官呢」、「上一年也是這樣演」、「那還沒離開是甚麼問題？有加分？做的好？」、「曾經官位難為水，除卻內閣不是雲，由奢返簡難如上青天，讓陳吉仲下台？打死也不退」。