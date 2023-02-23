飯店業因薪資條件低落，難符合求職人所需，其中又以房務員缺工嚴重，因此有飯店業喊要移工，雲朗總經理盛治仁昨天提及，房務員薪水已經加到3.7萬元，還是招不夠人，但經檢視發現，雲朗房務員薪資僅2萬7000元，勞動部長許銘春今天接受震傳媒專訪時指出，開放移工人力成本不會較聘用國人便宜，以基本工資2萬6400元再加計2000元就業安定費、餐宿、管理等，成本至少要3萬2000元至3萬3000元。

勞動部與交通部觀光局合作辦理第二階段旅宿業專案媒合服務，共有觀光局計彙蒐106家業者、2579個職缺，其中符合專案媒合薪資標準（北部3萬以上、其他地區2萬8000元）有1063個職缺（占41.21％），發展署計推介3062人，協助業者僱用292人；另有尚待媒合的職缺部分，已依業者需求納入今年1月的第三階段專案繼續服務。

發展署表示，據勞動部最新一期薪資調查，住宿業清潔人員（房務員）經常性薪資約2萬5436元，顯見房務員薪資待遇仍有很大的改善空間。如果求才條件有特殊要求，職缺的薪資報酬更應適度調高。除此之外，業者能否具體說明徵才需求條件以及回覆未錄用應徵者的原因，也會連帶影響專案媒合服務成效。

經發展署了解，雲朗觀光集團2022年透過交通部觀光局提報參加專案媒合，提供職缺計35個。其中包含房務員5個，經推介264人，皆未獲錄取。今年截至目前，未再向交通部觀光局提報參加專案媒合，而是自行於台灣就業通網站刊登32個職缺，包含房務員7個及夜間房務員1個，目前持續推介媒合作業中。

許銘春指出，住宿業缺工很大的問題在於薪資條件不合理，其次為面試及通知錄取速度過慢，服務業為國人喜愛從事的工作，仍希望以國人優先。