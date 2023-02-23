肺癌為國人癌症死亡率第1位，為照顧桃園市民健康，桃園市長張善政率全國之先，規畫擴大對40歲以上，具職業暴露等相關疾病史、家族史等高風險族群，提供2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，3月起開放符合資格的民眾申請，希望幫助民眾及早發現並治療。

張善政指出，桃園每年有750人死於肺癌，這等同於有750個家庭悲劇上演，考量醫療量能與經費，為此第1年決議先針對設籍桃園、40歲以上，具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空汙及油煙等4大類危險因子的市民，先提供2.5萬個免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢名額。

「今天要講出我的秘密！」市議員舒翠玲上台分享親身案例，她說自己在2019年底去做健康檢查，卻發現肺部有1公分多的毛玻璃病灶，而且位置非常不理想，就在橫隔膜旁邊，因此便選擇進行胸腔鏡動手術，瞬速馬上處理完畢。「張善政在選舉時提出這個政見時，我真的很感動」她表示，不是每個家庭都能負擔健康檢查的費用，針對高風險族群提出免費名額真的讓人相當感動。

衛生局盤點，4大類危險因子的市民，「菸品暴露」包括40至49歲重度吸菸者及40歲以上同住家人，每戶限1人；「相關疾病史及家族史」10年內曾有結核病史、乳癌病史且非疑似或治療中的個案，另40至44歲女性、40至49歲男性且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌者也納入受檢對象；「職業暴露」暴露在石綿、砷、鎘、鎳的作業環境工作1年以上且至今超過10年者。

「空氣汙染、油煙」包括環保局列冊的13工業區工作10年以上、登錄在冊的廟宇工作10年以上，每家上限2人、4大觀光夜市範圍內攤販及商家且暴露油煙10年以上實際從業人員，如油炸煎、燒烤、熱炒等，每家上限2人，警、消、環保外勤工作，含退休3年內，與民政局列冊殯葬管理所工作10年以上人員，含退休3年內。

衛生局提醒，凡符合上述4大類對象者，自3月1日起可至衛生局線上預約平台填寫個人資料後提出申請，由衛生局進行審查，約3個工作天將會以電子郵件及簡訊通知審核結果，如審核通過則可透過線上預約篩檢時間及醫院，後續依系統提供預約完成的QR code及身分證明文件至醫院受檢。