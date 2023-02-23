大學學測成績揭曉，普台高中9連霸南投狀元，其中，林方偉4科57級分，彭琨泰、高寀袗同為55級分，3人從小就讀普台教育體系，珍惜同窗共讀的情誼；普台多元適性的教育環境，培育多屆南投狀元，締造亮眼教學成果。

林方偉堅持遠離手機的干擾，讓同學非常佩服，他對醫學領域的興趣萌芽於疫情的高峰期，希望能貢獻一己之力幫助病人解脫病苦，因為他認為中醫相較於西醫更能根治疾病，讓病人一勞永逸，未來將往相關領域發展。此外，他積極參加醫學院辦理的中醫營、醫學營、校內專題研究社、擔任英語話劇比賽主持人等；競賽方面榮獲清華盃化學科能力競賽全國182名（相當於全國考生前7％）、國語文字音字形全縣第2名、第62屆高中第三區科展環境工程組優等、單字王佳作、通過APX生物中級、化學高級檢定及西班牙語A2檢定。

彭琨泰平時上課就能快速掌握學習重點，複習事半功倍，對外語有高度興趣，除了英文還選修法語及西語，已通過法語B1、西語A1檢定；參加中區學科能力競賽榮獲地科佳作，和林方偉一起拿下全國高中物理探究實作複賽全國二等獎佳績，也通過APX物理、化學中級檢定，他對航太和機械領域都有興趣，非常感謝學校的多元環境，讓他找到自己的興趣與專長。

高寀袗上課認真，喜歡多元探索，喜愛日文和彈鋼琴，彈琴過程中學會用不同角度去思考事情，讓她在讀數學時調整學習方法；已通過日語N2檢定，打算利用暑假完成N1的目標，繼續精進日文實力，她也曾獲高中學生英文單字比賽中區佳作。

普台高中校長林秋惠表示，在普台多元學習和全住宿的環境中，學生沒有補習能創造9連霸南投狀元佳績，感謝老師用心指導、陪伴學生，學生也認真學習、努力向上，讓家長非常放心並且肯定，教學成果有目共睹。