大學學測今天放榜，桃園學子考取滿級分60級分者共有10人，新興高中占2人。新興高中這次表現亮眼，54級分以上有26人，其中學生蔣瑮渂患有罕見癌症「軟組織惡性腫瘤」，高一暑假發現罹癌後，2度復發甚至右腳截肢，樂觀積極對抗病魔仍不忘兼顧學業，這次學測考取54級分，未來期望往生物科技方向發展，盼能對罹癌患者有所幫助。

新興高中學測表現亮眼，學生蔣瑮渂（左至右）、學生黃世寬、校長林繼生及學生劉凝合影留念。（陳夢茹攝）

新興高中今年學測再創佳績，4科60滿級分有2人、56級分以上有13人、54級分以上有26人。其中最特別的是有名「奇蹟女孩」蔣瑮渂，高中1年級罹癌，期間2度復發甚至將右腳截肢，在標靶治療期間想盡辦法自學，返回校園後堅持上完課才去復健，沒有因為罹癌而拋下學業，這次考取54級分的好成績。

蔣瑮渂的母親早逝、父親經常出外工作，主要由姑姑等家人輪流照顧。蔣瑮渂於前年12月癌症復發，將右腳截肢，去年9月病情再度惡化，發現癌症有轉移到手臂的跡象，在進開刀房前2小時，醫師卻發現癌細胞縮小、不必動刀，直呼奇蹟降臨。

導師陳冠如不捨地說，蔣瑮渂是她見過最樂觀的癌症患者，儘管癌症不斷復發轉移甚至要截肢，但仍不放棄任何希望，希望透過這個勵志的故事激勵更多罹癌患者。這次考取54級分，有望錄取台大，蔣瑮渂直呼，「奇蹟真的有發生在我身上！」，期望未來能在生化科技領域發展，研究癌症新藥，幫助更多癌症患者。

新興高中這次考取滿級分60級分的學生有2名。學生黃世寬的父親是名衛生所的醫生，在父親的耳濡目染下，他也立志要從醫，在疫情的前線奮鬥。他也分享讀書心得，認為不需要去鑽研太刁鑽、艱深的題目，應先將基礎打好，並保持平常心面對考試即可。

學生劉凝表示，自己從國中時便對生物相當感興趣，她覺得生物是醫學的延伸，考量師資、資源問題，因此希望能進到最高學府台灣大學就讀醫科，不過方向仍不設限，現在只希望未來能當一名醫師，或是在研究領域有所貢獻。