交通部觀光局規劃「加速擴大吸引國際觀光客方案」提供自由行及團客補助，自由行旅客有機會獲得5000元消費金、旅行社組團可獲1至2萬元補助等。局長張錫聰說，5000元消費金將發行50萬份，不會一次推出，而是依市場分批投入，旅客可用於食宿遊購行。

張錫聰強調，觀光局的行銷攬客方案，不只有本方案的補助措施，還有約400項海外行銷推廣計畫將推出，香港送機票、帛琉發100元美金，各國都有不同的方式。

張錫聰表示，自由行5000元消費金不是每人都有，會視季節性、市場規模等分批推出。用途方面，旅客可用於全額折抵房費，或選擇價值5000元的電子票券，依各旅客意願使用。

補助團客方面，國內地接社與海外組團社組團8人以上可獲1萬元補助、15人以上可獲2萬元補助。至於這筆錢該怎麼分，觀光局還要與業界討論。

另為穩定旅宿服務量能，若僱主增僱給房務、清潔新進人員一定水準薪資，將給予僱主每人每月5000元獎助金。

觀光局說明，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣的旅宿業者，新進房務人員薪資在3.3萬元以上、其餘縣市3.1萬元以上，且員工待滿半年以上，雇主即可得到每人每月5000元的獎助金，扣除勞健保4000餘元，剩餘可由雇主自由運用，當作獎金、加薪或其他開支。

觀光局表示，勞動部先前替旅宿業者辦就業媒合時，開出的薪水為北部3萬元、其餘縣市2.8萬元，如今業界面臨缺工，薪水應高於行情，因此訂出北北基桃竹薪資3.3萬元、其餘縣市3.1萬元的門檻。

觀光局指出，補貼最長維持1年，到期後若雇主無端裁員、減薪等，有違反《勞基法》相關規定，則會追回補助。