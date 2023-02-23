紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝（右）、法務部保護司副司長陳佳秀（左）、紙風車文教基金會董事長李遠（小野）（右二）及紙風車文教基金會執行長張敏宜（右三）等嘉賓共同參與反毒儀式。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝（二排右七）、法務部保護司副司長陳佳秀（二排右六）、紙風車文教基金會董事長李遠（小野）（二排左五）及紙風車文教基金會執行長張敏宜（二排左）等嘉賓共同參與反毒儀式。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，團員拿出壓箱寶的表演技巧爭取學童的目光。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，該劇團演出「少年浮士德」宣導校園霸凌、學生受到外界影響吸毒及在老師勸戒與校安人員介入，將毒品趕出校園。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，畢業於雙園國小的紙風文教基金會董事長李遠（中）一同參與表演。(陳怡誠攝)

網路、數位產品普及，許多青少年易誤觸毒品資訊，「紙風車青少年反毒戲劇工程－拯救小小浮士德」，2023首次前進國小演出，第一場選定台北市雙園國小，透過有趣演出方式，讓國小的小朋友從小就對毒品資訊有所警覺。

有鑒網路與數位產品發達，國小小朋友可能在無意中接觸到毒品資訊，在缺乏是非善惡的判斷經驗下，有可能因此受害，「紙風車青少年反毒戲劇工程－拯救小小浮士德」首度向延伸到國小，精彩的演出，看得學生們目不轉睛，跟著劇情互動，笑聲不斷。

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，該劇團演出「少年浮士德」宣導校園霸凌、學生受到外界影響吸毒及在老師勸戒與校安人員介入，將毒品趕出校園。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，紙風車劇團針對國小中高年級製作全新「你平安 我快樂」反毒戲劇，以戲劇代替教科式宣導，提醒學童拒絕來路不明的飲料，以免陷入吸毒的深淵。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，紙風車劇團針對國小中高年級製作全新「你平安 我快樂」反毒戲劇，以戲劇代替教科式宣導，教導學童勿在網路結交來不明人士及拍攝身體照片，拒絕陌生人碰觸身體。(陳怡誠攝)

首場表演選定北市雙園國小正好是紙風車文教基金會董事長小野的母校，回到60多年前就讀的小學，進行反毒戲劇宣導，提醒小朋友如何保護自己，小野表示『用一種很有趣的方式，不只是告訴他毒品滲到零食裡面，還有要保護自己身體，包括女生，怎麼樣保護自已的身體，怎麼樣排除掉其他誘惑，還有一些詐騙，因為網路愈發達，詐騙手法越來越多，我覺得我們不只講毒品，還有講一些教導小朋友如何在危機中自救。』

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，現場雙園國小學童參與滾動反罷凌等宣傳氣球，象徵紙風車「青少年反毒戲劇工程-拯救小小浮士德」正式啟動。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，現場雙園國小學童參與滾動反罷凌、以香濃奶茶包裝的毒品等宣傳氣球，象徵紙風車「青少年反毒戲劇工程-拯救小小浮士德」正式啟動。(陳怡誠攝)

紙風車青少年反毒劇場國小版首演記者會在北市雙園國小舉行，雙園國小學童自製反毒海報表達反毒的決心。(陳怡誠攝)

自民國101年開始，教育部支持「紙風車青少年反毒戲劇工程」前進校園宣導反毒觀念，迄今10年期間完成全國778所國中演出，學生反應相當好，尚有20％還未看過演出國中，未來將持續完成全國國中校園宣導。 2023年起反毒戲劇工程國中與國小版本演出會有所調整，符合不同年齡層的思考與語言，期待未來支持該計畫的政府機構、企業或民間團體，出錢出力，讓老師、家長正視青少年自我保護的重要性。

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