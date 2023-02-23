天氣預報顯示，本周五（24日）強烈大陸冷氣團南下，228連假頭2天（25、26日）天氣偏冷，連假末2日（27、28日）氣溫回升，假期間北部及東北部皆有局部短暫雨，其他地區則多雲到晴。高速公路局提醒，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離，以應變突發狀況。

另依據觀光局公布資料，連假首日訂房率較高，西部地區最高達7成，宜花東地區達6成，又適逢花季，各地區勢必湧現賞花車潮。高公局依據歷年228連假交通特性及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖；另連假期間國道匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中2月25日6至12點國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道高乘載管制；2月27日至28日14至21點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

高公局提醒，本次4天連假並非民俗性假期，以旅遊旅次為主，假期間尖峰時段車流較集中，建議民眾外出開車前可利用1968 App瞭解國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。或參考國道疏運措施宣導網址 https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2023113288/