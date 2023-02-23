出社會工作對於許多新鮮人來說是必經的一大考驗。一位到職任滿1年的女子表示，自從開始工作後，她每天上班前都會出現乾嘔想吐的症狀，工作的成就感很低，心情也沒有一天是開心的狀態。許多過來人看了之後紛紛勸她趕快離職，直言只要脫離工作環境，症狀自然不藥而癒。

原PO在Dcard發文表示，自己每天上班前都會乾嘔想吐，工作的成就感很低，心情沒有一天開心；工作上，原PO覺得主管似乎對她時有不滿，但主管又說不出她的問題在哪邊，只會把她的考績給最低分，各種壓力讓原PO質疑自己，「我到底適不適合這個工作，還是其實我就是沒實力？」

對此，許多網友紛紛回應，「妳可能太認真了，有時候就是要痞一點，一痞天下無難事」、「要不試著去找個新工作呢？這份工作讓你身心都不好了」、「我到現在也是常常工作都會這樣想，每天都覺得心情好糟，可是我下班之後的時間還是要多點讓自己快樂的心情，因為畢竟人生只來這一回」。

另外不少過來人分享經驗，「我以前上班前都會乾嘔想吐，吃不下，結果離職後，症狀直接不藥而癒」、「我之前也是，還被鄰居關心是不是確診，真的是天天出門都很焦慮，一換工作就好哩，但如果是真的身體有狀況還是要看醫生哦」、「曾經也有過這種情況，現在已經學習到…如果談到這份工作，除了錢以外只有負面情感的話就是該離職的時候了」。