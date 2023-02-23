經過不斷延宕、追加預算，波音KC-46A飛馬加油機(Pegasus)的即時視覺系統(RVS)終於達到標準，新版本稱為 RVS 2.0，使用了4K超高清攝影機，為加油桿操作員提供即時、全彩、清晰的3D影像，而且不分晝夜。

防衛新聞(Defense News)報導，以往的加油機，比如KC-135、KC-10的加油桿操作員，是在飛機後段的工作區，透過觀景窗以目視的方式，調整加油桿的位置，其KC-135的加油員特別辛苦，他們必須趴在狹窄的工作區工作，有時一趴就是一個小時。

但是KC-46不同，加油員的工作區同樣位在駕駛艙，由機尾加油桿附近的攝影機提供即時影像，加油員看著即時畫面來控制加油桿。

雖然設定很理想，但是實際操作卻不如人意。首架KC-46晚了一年才交付，而且美國空軍測試人員發現視覺系統存在失真問題，被列為「第一類缺陷」也就是最嚴重、不能容忍的的缺陷。

KC-46加油機的加油桿操作室。(圖/美國空軍)

空軍測試人員表示，遠程視覺系統對陽光和陰影的反應不夠快，這會造成影像失真。在明亮的太陽環境下，又會出現影像過飽和。還有一段影片，是頂部白色的RC-135，竟然消失在多雲的背景中，因為電腦無法辨別兩者區別。

KC-46的視覺系統效果。(圖/美國空軍)

2020 年4月，空軍與波音，還有研發視覺系統的柯林斯公司達成協議，廠商必須設計新的視覺系統，2022年再交由空軍評估。

被稱為RVS 2.0的影像系統，總算達到令人可接受的程度，6部攝影機集合的影像，匯總成相當清楚的全彩色的影像。即使是RC-135 的白色塗裝，也不會與白雲混淆，即使通過雲層依然清晰可辨。

RVS 2.0 的效果，在夜間為F-16加油的即時畫面。(圖/美國空軍)

波音公司還展示了夜間F-16加油的3D影像，即使背景一片漆黑，但是F-16的影像仍然足夠清晰，還可以辨認出飛行員在駕駛艙的轉頭這些小動作，飛行員身上的裝備，比如降落傘上的扣帶等細節也清清楚楚。

RVS 2.0 系統6具攝影機分別是：2支彩色攝影機，捕捉3D影像像；再2支攝影機做為冗餘備份；另有2支改進後紅外線攝影機，是夜間圖像補正之用。影像處理器也進行全面升級，導入AI系統可持續改正。