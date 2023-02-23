位於台南市麻豆區興民街的其森牛肉湯，只要點一碗120元牛肉湯可享肉燥飯、滷蛋免費吃到飽。（張毓翎攝）

位於台南市麻豆區興民街的其森牛肉湯，是當地知名的牛肉湯店，只要點一碗120元牛肉湯可享肉燥飯、滷蛋免費吃到飽，在現今「蛋荒」時期，滷蛋依舊讓顧客「吃免驚」，不少來訪的顧客都直呼「佛心」，也有人驚呼「不怕虧錢嗎？」對此，店家說，最近蛋價飛漲，他們也是咬牙苦撐，不讓成本轉嫁到消費者身上，為維持這項福利，即使收入縮水，還是很歡迎客人來消費吃蛋。

其森牛肉湯老闆黃一成表示，因為每天都要採購生蛋，所以蛋商給予他的價格比一般市價便宜，不過近2年雞蛋價格居高不下，1箱20斤裝的生蛋約180顆，從前年中旬500多元，持續漲到去年900多元，今天1箱剛好1000元，換算下來，平均一顆生蛋的成本就約5.5元。

「開業28年頭一次遇到」黃一成說，最近雞蛋貴得實在離譜，同樣規格1箱20斤裝的生蛋，3年前只要460元，但從去年開始蛋價急速上升後，就一直沒落下來，上上周突破1000元大關，更是創開業以來的新紀錄。

黃一成笑說，最近許多民眾來店裡喝牛肉湯，但主要衝著滷蛋而來，有人甚至一次連嗑6、7顆滷蛋，非常厲害。「不怕客人吃！」他說，畢竟留住顧客最重要，滷蛋吃到飽福利目前不打算取消，至於增加的成本只能先自行吸收。

另外，為了響應3月2日在麻豆警分局對面的捐血活動，其森牛肉湯特別贊助店裡120元的餐券，黃一成說，民眾捐250C.C可以領1張120元的餐券，捐500C.C可以領2張，希望大家能發揮愛心一起挽袖捐熱血。