除平盤下不得放空是即日起適用，其餘一、二、四項是24日適用。

金管會表示，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，金管會經審慎評估後決定收回四項措施。

一調整回復每日盤中借券賣出委託數量：每日盤中借券賣出委託數量，原去年10月12日起，不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的10％；改自今年2月24日起調整回復為30％。

二調整回復最低融券保證金成數：上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數，由原去年10月12日起之120％，改自今年2月24日起調整回復為90％。

三取消當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空之措施：本會前宣布自去年10月21日起，投資人融券賣出或向證交所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市(櫃)股票及臺灣存託憑證，該有價證券之當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達3.5％以上，則持續進行價格限制措施。上開措施自即日起停止適用。

四取消放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍之措施：本會前宣布自去年7月15日起，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。上開措施自今年2月24日起停止適用。

金管會強調持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，倘股市發生非理性波動情事，將適時審慎評估及應變。