櫃買中心說明，本次宣導內容計有「112年度公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明」、「公司治理相關規章近期修正內容說明」及「ESG資訊揭露與近期推動措施介紹」等三項主題，其中112年度評鑑指標修正重點包含，增加「重大關係人交易應提股東會同意或報告」、「股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容」、「股東會採線上直播或於會後上傳錄音錄影」等指標，以保障股東權益，暨增加有關職場多元化、社區影響及文化發展等永續相關指標，鼓勵公司重視永續發展議題。

櫃買中心表示，宣導會除說明評鑑指標修正重點，及以釋例方式說明得分要件外，並配合主管機關發布之「公司治理3.0－永續發展藍圖」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」，說明重要具體措施及推動時程，以持續強化董事會職能發揮、保障股東權益、提升ESG資訊揭露品質及協助企業落實誠信經營。

櫃買中心強調，自主管機關發布並推動「2013強化公司治理藍圖」以來，多年均持續將辦理公司治理評鑑列為重點工作項目，希望透過對整體市場公司治理之比較結果，協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，有助於上櫃公司做好法令遵循及落實公司治理。未來將持續推動公司治理相關措施，強化上櫃公司之永續發展競爭力，提升整體資本市場品質。