余雅倩擲出65公尺21，改寫女子鏈球全國紀錄。(中華田協提供)

台灣最速男楊俊瀚以10秒39輕鬆奪下100公尺冠軍。(中華田協提供)

2023年港都盃全國田徑錦標賽第2天傳出好消息，那就是目前就讀於台灣體大的女子鏈球好手余雅倩，她在第二次試擲就擲出65公尺21成績，一舉改寫大會紀錄，並且超越自己在去年所創的全國紀錄，中華田協秘書長王景成立即宣布頒發余雅倩5萬元破紀錄獎金，教練張銘煌獲2.5萬元獎金。

國中時期原本是排球選手的余雅倩，國三改練田徑，高中一年級接觸鏈球，憑藉著174公分絕佳身材條件，2020年入選國家培訓隊，被視為黃芝鳳(前女子鏈球全國紀錄保持人)接班人，2021年新北市全國運動會擲出64公尺12，超越黃芝鳳保持16年的61公尺54全國紀錄，去年日本廣島織田幹雄紀念國際公開賽再次擲出64公尺34，第一次出國比賽就再次改寫自己的紀錄。

余雅倩昨日第一次擲出61公尺63成績，就已提前篤定拿到金牌，第二次奮力一擲，成績停留在65公尺21，將全國紀錄往前推進85公分，隨即休息，笑領破紀錄獎金。

男子100公尺決賽，「台灣最速男」楊俊瀚以10秒39輕鬆奪金，接下來將在3月新北青年盃備戰100公尺、200公尺與400公尺接力賽。

男子400公尺決賽，名門之後彭名揚以47秒76摘冠，全國紀錄保持人陳傑48秒50僅名列第六。