大陸國台辦昨稱，去年有10家台企在大陸A股上市，數量創歷年新高，目前在A股上市台企累計達59家。陸委會副主委李麗珍23日在例行記者會上表示，台商要在A股上市不是那麼容易，對此正面看待。但她也指出，大陸投資環境目前正在惡化當中，提醒企業注意經營風險，提早規劃。

李麗珍表示，台商要在大陸A股上市不是那麼容易，須符合當地的一些條件。而有這麼多家台企能在大陸A股上市，取得當地資金，不是從台灣貸款再到大陸投資，陸委會對此正面看待。

李麗珍話鋒一轉地說，我們必須指出，大陸投資環境目前正在惡化當中，其經濟發展也和過去不同，有大幅度衰退狀況。對於台商在大陸A股上市，我們會請相關單位持續關注。

李麗珍最後特別提醒，台商台企在當地上市後，會和當地連結提高，就要更注意在當地的經營風險，希望他們提早規劃，讓企業可以在大陸長期發展。

朱鳳蓮昨在記者會上介紹近5年來支持台胞台企同等待遇的工作成果，其中提到支持台商台企融入大陸市場與發展格局措施方面，大陸支持符合條件的台企在A股上市，為台胞台商提供更多元高效的金融服務。