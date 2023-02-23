前旅美職棒球星王建民遭台南醫師王文哲控訴與同為醫師的妻子蕭嘉蓉有不當往來，怒告求償千萬元但敗訴，王文哲繼昨天拿出3大本兩人4萬則對話紀錄反擊，今天加碼怒指「他們的對話內容沒任何添油加醋」。美女醫師蕭嘉蓉沉默一天後，今天在臉書發聲了，反批王文哲扭曲解讀嚴重踩踏她的底線，「我已經退無可退忍無可忍，會盡快對王文哲提出刑事告訴。」

王文哲今針對妻子蕭嘉蓉與王建民對話，強調對後續官司有信心。(曹婷婷攝)

蕭嘉蓉為台南知名的皮膚科醫師，原本與耳鼻喉科醫師丈夫王文哲一起開聯合診所，但蕭2020年間發現王外遇偷吃2名女患者，向王與女病患提告求償1000萬元，一審判王與外遇2女連帶賠償350萬元給蕭，二審判王與外遇2女連帶賠200萬元給蕭，夫妻離婚官司訴訟中。

夫妻婚姻破裂後拆夥，王文哲於2021年1月打開家用照片隨身碟，發現妻子與王建民從2014年底到2015年11月間頻繁使用Viber通訊互訴愛意，還相約出遊，因此向妻及王建民求償1000萬元。

王文哲今天強調，翻閱3大本資料，裡面充斥「想妳、愛妳」等字眼，他還舉出，蕭曾傳給王「愛你、真的愛、不管如何就是愛、我都會一直等你、我不喜歡你有女朋友」等。王文哲表示，夫妻生活如人飲水冷暖自知，「錢都是她的，她買了很多東西給王建民，90萬的玉石、手錶等。」

蕭嘉蓉於臉書反擊丈夫，強調忍無可忍將提告。(摘自蕭嘉蓉臉書)

蕭嘉蓉雖仍婉拒受訪，但選擇在臉書表達心情，「很遺憾，家裡的事情，竟然牽連到第三人」。她尤其針對王文哲揭露的3本資料，表達「內含我與第三人的對話，是我的隱私，與公益無關，是王文哲先生非法取得之物，任何人之隱私閒聊，都應該受到法律的保障，沒有理由攤在陽光下作為他人的茶餘飯後，甚至牟利的祭品。」

她說，這3本資料並非她與第三人對話的全貌，是王文哲斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖再加以扭曲解讀，這些都是在法院攻防過的事，「沒想到挾怨報復可以到此程度。」

她說，家人原已因王文哲外遇，使得身心受到極大創痛，現在，王文哲選擇侵害個人隱私，「保全他自己來報復我，再次傷害我的二個小孩和至親，嚴重踩踏到我的底線，我已經退無可退忍無可忍，我將盡快對王文哲先生提起刑事告訴。」

王建民蕭嘉蓉王文哲外遇提告