還記得土、敘大地震中，那個受困瓦礫堆下，與救難人員合唱兒歌的敘利亞9歲小女孩「Sham」嗎？當時她下半身體被卡在瓦礫之下，搜救員為了讓她保持清醒，不斷和她對話，還唱起兒歌安撫她的情緒。後來女孩成功獲救，送往醫院治療，但現在卻傳出她罹患「擠壓症候群」（crush syndrome），面臨可能截肢的命運。

地震發生後，Sham被困在瓦礫堆下長達40個小時，才被敘利亞民防組織「白頭盔」（The White Helmets）救了出來。由於雙腳長時間被壓在倒塌物下，血液無法循環，導致她的腿部肌肉壞死，嚴重甚至可能造成腎臟損傷或衰竭，也就是所謂的「擠壓症候群」。患者初期看似健康且意識清楚，不久後身體卻可能急速惡化，甚至昏迷死亡，變化之快，使這種病症被冠上「微笑死亡」的稱呼。

醫生表示，目前還在觀察Sham的情況，然而不只Sham在跟死神拔河，她的另一個弟弟也還在醫院治療腿傷，尚未脫離危險。這場地震奪走了他們的母親和姊姊，只有父親、Sham和弟弟們幸運生還，眼前除了需要面對地震帶來的身心傷痛，辛苦建立的家園也有待重新打造，復原之路依然無比漫長。