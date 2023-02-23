遠東航空董事長張綱維因不滿遠航被廢除執照，前年對交通部提起行政訴訟，請求法官撤銷廢照處分，並強調若不同意復飛，他要另外提起國家賠償訴訟，台北高等行政法院審理後判決張敗訴，駁回他請求，他提上訴，遭最高行政法院駁回確定。

遠航在2019年12月12日對員工公告：「本公司因長期營運虧損，資金籌措困難，經公司通知，將於12月13日起停止一切飛航營運。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為12月13日」。

遠航也在公司網站公告：「本公司因長期營運虧損資金籌措困難，將於12月13日起停航，造成旅客的不便，敬請見諒」民航局依據這些事實，認定遠航無預警停業，違反民用航空法規定，裁處300萬元罰鍰，並廢止原告民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。

張綱維不服以遠航公司名義提行政訴訟，北高行政法院認為，遠航違反民用航空法的規定明確，交通部廢止原告民用航空運輸業許可，於法有據處分，且沒有違反信賴保護原則、比例原則、平等原則，判決駁回訴訟，張提上訴，遭最高行政法院駁回確定。