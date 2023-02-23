大學學科能力測驗今天公布成績，國立台東女中高三學生有274人參加測驗，其中 13人4科總級分達50級分以上，而各科15級分人數分別為：國文科9人，英文科1人，社會科1人。

台東女中今天統整今年學測成績，各科達頂標以上人數分別為：國文科44人，英文科23人，數學A科9人，數學B科15人，社會科27人，自然科6人。其中國文寫作知性達A者43，國文寫作情意達A者25人，達雙A(知性、情意皆A)者達13人。

台東女中說明，各科達前標以上人數分別為：國文科80人，英文科46人，數學A科25人，數學B科45人，社會科56人，自然科22人。各科15級分人數，分別為：國文科9人，英文科1人，社會科1人。

今年的高三學生在就學期間，受疫情影響甚鉅，許多時間連續或間歇採線上或混成式教學，除了校方提供的線上教學資源外，學生適應力和定力也很重要。

112升大學學科能力測驗1月中旬落幕並於今日公布成績、寄發成績單。大考中心表示，今天上午提供手機簡訊通知成績，上午9時起，考生可至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至8月31日止。

大考中心也同步公布各科15級分制下原得總分與級分對照表；頂標、前標、均標、後標、底標5項成績標準；以及各科人數百分比累計表，2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表等。