外資現貨買超136億，期貨淨多單縮減至18,753口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量積極大增。
群益期貨指出，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面目前台股下檔支撐墊高，短線在22日低點支撐不破下，台股的拉回，仍可以選擇權樂觀操作。
隨著美股輝達盤後大漲激勵，台股23日由台積電領漲上揚，早盤開高後便一路震盪走高，終場台股收在前高附近位置，成交金額放大至24,91億。台幣轉升走強，台股呈現量價齊揚態勢，短線台股將挑戰年線壓力位置。
外資現貨買超136億，期貨淨多單縮減至18,753口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量積極大增。
群益期貨指出，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面目前台股下檔支撐墊高，短線在22日低點支撐不破下，台股的拉回，仍可以選擇權樂觀操作。
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