外資現貨買超136億，期貨淨多單縮減至18,753口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI增量積極大增。

群益期貨指出，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面目前台股下檔支撐墊高，短線在22日低點支撐不破下，台股的拉回，仍可以選擇權樂觀操作。