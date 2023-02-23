去年雞蛋貴又買不到的亂象今年再度重演，但不少綠營側翼卻洗風向說是認知作戰。精神科名醫沈政男指出，蛋價不是市場機制決定，而是雞蛋報價督導委員會所調控；而進口雞蛋價格波動這兩年則受到疫情與戰爭影響，玉米價格飆高使養雞成本上漲。他還強調，過年期間蛋商給蛋農的收購價格會比平常低，1台斤會降價3、4元，紅盤價壓低收購價格後，讓蛋價在過年後也會上漲，其實這是老問題了，四十年以後依然存在。

沈政男表示，雞蛋漲價不是一天、兩天的事，連鄭文燦都講了，竟然還有人說「缺蛋是認知作戰」。更扯的是，有人竟說：哪裡缺蛋？我每天都吃得到蛋！這樣諂媚官方還不夠，還說外國油價飆漲，台灣還是很低，實在很幸福！殊不知，剛剛通過的疫後補助條例，有一部份就是拿來補助油價與電價。去年一整年，為了緩和通貨膨脹，油價與電價也都是被官方補助壓低，沒有真正反映市場機制。

「同理，大家吃到的雞蛋，一顆多少錢，是市場供需決定的嗎？」沈政男指出，是他們決定的：雞蛋報價督導委員會。簡言之，台灣的蛋價，甚至其他糧食的價格，都不是單純的市場供需機制所決定，而是背後有一個調控機制，以免影響民生，進而影響非民生事項。米價，是不是很穩定？那是因為有一個公糧的調控機制，米價若太貴就釋出，以得到平抑的效果。同理，雞蛋價格為什麼不能透過同樣的機制來調控？

沈政男強調，因為蛋放久了，就變臭雞蛋了。所以說蛋價更容易波動，不容易調控，道理在此。台灣其實有在調控，也就是進口雞蛋，比如去年進口雞蛋就增加不少，然而主要還是自給，台灣人吃到的雞蛋幾乎都是台灣雞所生。這一、兩年蛋價的波動，主要還是受到疫情與戰爭影響，使得玉米價格飆高，進而使得養雞成本上漲，這在全世界都是如此。至於禽流感，台灣相對不嚴重，因此不是這個因素。

「台灣蛋價特別在於：過年後也會上漲。」沈政男提到，有沒有聽過「紅盤價」？過年期間，蛋商給蛋農的收購價格，會比平常低，幾乎一台斤會降價三、四元，理由是你要蛋商過年幫你賣蛋，就跟坐車與洗頭一樣，必須加價。然而，「紅盤價」壓低收購價格以後，有沒有反應在零售價格？前面說過了，蛋價，就不是市場供需機制在決定嘛！他大學課程研究過農產品的產銷機制，其實這是老問題了，四十年以後依然存在。

沈政男直言，你吃得到蛋、你覺得蛋沒有比較貴，這是你個人感覺，不代表客觀事實。蛋價該是多少、有沒有缺蛋，是經濟學，更是農業經濟學，背後有一套很深的道理。台灣平均每人一天吃一顆蛋，等於一天需要兩千三百萬顆蛋。他對於台灣早餐店的菜單幾乎都有蛋一向不以為然：好像沒有蛋就不會做早餐了。但膽固醇高的食物吃太多終究不是一件好事，尤其是健檢數值已經超標的人，還是不要吃太多高膽固醇的食物。