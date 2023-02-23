行政院今（23日）主持行政院會，通過3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，共有10大項目，其中最受關注的全民普發現金6000元一案，財政部編列預算1417億元，普發現金1413億元，而交易手續費及ATM設機行變更設計費、網路服務等達4億元。

主計總處說明，歲出部分編列3800億，包括財政部1417億元，為辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費。根據財政部規劃，此次編列1417億元預算，其中全民普發現金為1413億元，交易手續費及ATM設機行變更設計費、網路服務等4億元。

10大項目中還包含經濟部主管編列817億，衛福部編列303億，勞動部編列300億，交通部編列274億，農委會編列268億，教育部編列220億，內政部編列165億，文化部編列23億，以及預備金編列13億。

全民普發現金6000元預計4月開始發放，財政部規劃5種管道領取，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等方式。另外，財政部提醒，若領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群，則可以免登記直接入帳。