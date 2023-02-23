美國與台灣之間近日進行頻繁但低調的高層往來引起外界注意，美國眾議院新成立的美國與中共戰略競爭委員會主席加拉格爾(Mike Gallagher)也透露，他希望在台灣召開一場聽證會，並將成果匯報給麥卡錫，期待能有助於麥卡錫對訪台計劃做決定。美方對麥卡錫可能訪台動作頻頻，卻一直未明確表態，情勢相當詭譎。

據《美國之音》報導，華盛頓外交界消息人士指出，來自美國和台灣的高級官員結束了有關一系列安全與外交議題的討論，包括台灣海峽局勢、在俄羅斯入侵烏克蘭之際美國與中國的緊張關係、華盛頓與台北的高層防務以及台灣與同樣面臨俄羅斯威脅的歐洲國家的接觸等等。美方參加會議的官員除了副國務卿雪曼之外，還有白宮副國安顧問喬恩．費納(Jon Finer)、負責印太安全事務的助理國防部長伊利．拉特納(Ely Ratner)等人。台灣方面則有外交部長吳釗燮及總統府國安會秘書長顧立雄等人。

拉特納在一次簡報會上說，為防止台灣海峽的誤判和升級，美方正在保持與解放軍溝通渠道的開放，美國對中國不願意與美國高級軍方領導人就避免衝突進行接觸感到失望。負責東亞與太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)對記者們說，美國與台灣之間重要卻是非官方的關係，必須強調基於《台灣關係法》、三項聯合公報和對台灣的六項保證的「一個中國政策」沒有改變。

曾任小布希總統國家安全會議中國事務主任及白宮東亞事務資深主任的韋德寧(Dennis Wilder) 受訪時表示，美台國安高層為何選在此時舉行「特別管道對話」閉門會談，尤其是地點選在美國在台協會總部，如果確實有這個會談，那麼台灣外交部長到華盛頓來參加高層對話將是「前所未有」的。

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅受訪時說，眾議員加拉格爾是國會新成立的跨黨派特別委員會主席，顯示出美國國會對於應對中國挑戰有高度共識，「美國現在已經越來越不會去考慮做什麼事情會讓中國不開心、做什麼事情都要避免紛爭、保持低調。」

眾議員加拉格爾從台灣返美後，在接受媒體時表示，這次台灣之行讓他了解到台灣目前面臨190億美元武器交貨的拖延，包括魚叉(Harpoon)反艦導彈及F-16戰機，「我認為這是不可被接受的」，他將在他擔任主席的特設中國委員會中更積極強調武裝台灣的急迫性問題。

報導指出，由於去年時任美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台引發中國強烈反應，並且在台灣周邊舉行大規模軍演，外界關注新議長麥卡錫是否、以及何時訪台的問題。加拉格爾說，他不知道麥卡錫是否對出訪台灣「有任何積極展開的計劃」，但是他打算在台灣召開一場特設委員會的聽證會，最好能在夏天前以便能把聽證會的新發現彙報給麥卡錫，如此將對麥卡錫的計劃有幫助。