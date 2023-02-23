從台灣鋪設到馬祖的兩條海底電纜，近期均遭行經附近海域的大陸船隻扯斷，造成馬祖全島近一周全面斷訊。媒體詢問陸委會，這是否為陸方為封鎖聯絡通訊所做的「演練」？陸委會回應表示，目前無具體證據證明是中共方面刻意斷纜，而政府未來也會持續關注此議題。

台馬兩條海底電纜全斷，國家通訊傳播委員會（NCC）日前表示，台馬2號海纜初步判斷是被中國籍漁船損害，台馬3號海纜則疑似是8日被中國籍貨輪勾斷。

陸委會副主委李麗珍23日主持例行記者會時對此表示，馬祖海底電纜幾次斷纜事件，NCC日前也有對外說明，大家推測很可能是大陸漁船或貨輪損壞電纜，中華電信已就此向海巡署報案，目前是以微波系統備援因應，後續也會加大容量處理；中長期海纜的建設也都在進行當中。

而被問及事件是否為陸方為封鎖聯絡通訊所做的「演練」？李麗珍強調，「我們不希望是這樣的狀況」，目前也無具體證據證明是中共方面刻意斷纜，但海底電纜涉及我通訊安全，須視為安全議題關注、處理，國防部也有提到，未來遇相同情況時會有很好的因應作為，「我們會持續關注此議題」。

至於連江縣長王忠銘赴陸交流，期盼實現兩岸「新四通」，李麗珍對此表示，跟大陸通橋、通氣、通電，都是涉及公權力的事項，沒有辦法由地方跟陸方做談判，必須透過兩岸協商。陸委會也都了解馬祖對於當地經濟發展或建設的盼望跟需求，會會同相關單位就這些意見做進一步的了解。