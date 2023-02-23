基隆市議會23日開議，原議程是基隆市政府各局處的簡單報告，但在開始之前，國民黨籍的市議員蔡旺璉提案，表示去年有條件凍結了5千餘萬元廢棄物處理委辦費，要求在今年三月底前清理一萬五千噸底渣，否則不能啟動該筆經費。但因為廠商契約到期在即，要求議會介入處理業者的評估。

基隆市天外天復育公園去年堆置1.5萬噸的焚化爐底渣，市議員蔡旺璉表示，為避免未來發生類似情事，望組成監督專案小組，介入市府後續與處理業者的議約。（張志康攝）

蔡旺璉23日在基隆市議會提出緊急動議，他表示，目前為市府處理焚化爐底渣的業者，去年在天外天復育公園旁堆置了1.5萬噸的焚化爐底渣，雖然2月已大致將堆置底渣處理完畢，但由於市府與該業者的契約僅到今年7月，續約或另行議約時，他認為市議會應組專案小組參與合約內容。

蔡旺璉指出，去年在天外天復育公園堆置的底渣，全數都沒有透過業者的設備處理，而是就地在天外天進行相關處理。這明顯並不符合市府與業者所簽署的契約，更遑論在堆置期間造成的空氣、水源等汙染。

蔡旺璉強調，由於業者與市府簽訂的合約只到今年7月為止，後續也要進行後續的續約或另行議約，他認為，市議會應組成專案小組，參與監督市府與業者之間的議約，以確保未來不會再發生類似的事情。

基隆市議員何淑萍也表示，業者為應急在天外天暫置底渣，大家都可以接受，但在堆置期間，卻曾因為大雨造成汙水堵塞水溝，影響附近的居民。她認為後續市府要與業者議約時，市議會應介入監督。

市議會議長童子瑋也做出裁示，市議會將組成監督專案小組，由蔡旺璉擔任召集人，由四個審查會各派2名議員組成。